Galeata, ladri in casa della sindaca Pondini

Nella serata di sabato, tra le ore 19:30 e le 23:30, si è verificato un furto presso l’abitazione della sindaca di Galeata, Francesca Pondini. L’episodio sembra avere natura mirata, poiché al momento non risultano altre segnalazioni di furti nella zona durante la stessa fascia oraria. I malviventi si sono introdotti nell’abitazione forzando una finestra del soggiorno e hanno messo a soqquadro il piano superiore della casa. Al rientro, la famiglia della sindaca, in procinto di andare a dormire, ha trovato le camere completamente devastate. I figli, molto spaventati, e la stessa Pondini, comprensibilmente preoccupata anche per un possibile controllo mirato, hanno immediatamente allertato le autorità.

Secondo una prima stima, i ladri si sarebbero impossessati di circa 500 euro in contanti e di numerosi gioielli in oro, dal forte valore sia affettivo che economico. Sul posto sono intervenuti prontamente i Carabinieri di Meldola, che hanno effettuato un sopralluogo e avviato le indagini.