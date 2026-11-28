Il primo Gran Premio d’Italia Evgp (Electric Vehicle Grand Prix) sarà intitolato a Gabriele Nuzzolo, insegnante all’Ipsia “Vassallo” e consigliere comunale di Santa Sofia, travolto e ucciso da un’auto a Poggio la Lastra nell’estate del 2025. La gara si svolgerà sulla pista da kart di 900 metri con 14 curve di Misanino nel circuito di Santamonica a Misano Adriatico sabato 8 maggio 2027. È la priva volta che Evgp, che quest’anno si è disputato nel mese di febbraio a Dubai, approda in Italia con l’Ipsia “Vassallo” di Galeata che partecipa all’iniziativa in maniera importante sul piano tecnico-didattico e nel coinvolgimento della rete locale. Enrico Peperoni, docente Ipsia e referente della scuola di Galeata frequentata da 140 alunni racconta: «Siamo la scuola capofila del progetto a cui è stato chiesto di organizzare il Gran Premio in Italia perché a Dubai, con vicende legate al Golfo, non è sicuro che si possa andare nel 2027. Per noi è un’occasione enorme e per questo siamo già in contatto con 30 scuole italiane interessate a partecipare a cui si aggiungeranno quelle provenienti dall’estero».

Il ruolo centrale dell’Ipsia è dimostrato dal fatto che l’Istituto di Galeata fornirà a tutti gli istituti partecipanti un kit composto dai componenti necessari per costruire le auto: telaio con antivolato, guscio esterno, capottino, motore, controller, batterie, pedale dell’acceleratore, ruote, pneumatici, cablaggio. Il gran premio è riservato a veicoli elettrici ad alta efficienza progettati ed assemblati dagli studenti con monoposto a tre ruote alimentate da batterie al piombo acido e la velocità limitata da un software tramite il controller per garantire la massima sicurezza. Le squadre con due piloti che si devono alternare obbligatoriamente, guidano i veicoli elettrici lungo un percorso a circuito chiuso utilizzando solo l’energia immagazzinata nelle batterie con vittoria attribuita a chi, nell’ora di gara, percorre il tragitto più lungo. Lo svolgimento del Gran Premio intitolato a Gabriele Nuzzolo occuperà tutta la prima settimana di maggio da lunedì 3, giorno di arrivo dei team e apertura dei paddock, a domenica 9 con il gala di premiazione. Il clou giovedì 6 e venerdì 7 con le prime prove libere e rilevamento dei tempi per stabilire la griglia di partenza mentre la gara è in programma nel pomeriggio di sabato 8 maggio. «Il progetto delle auto elettriche – aggiunge Enrico Peperoni – è tutto in divenire. La nostra idea è quella arrivare a campionati regionali e successivamente alla disputa di una fase finale nazionale dando continuità, spessore e impulso a questo programma per il quale stiamo costituendo anche una apposita Federazione internazionale».