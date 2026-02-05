Galeata. Dalla Romagna a Dubai e fino a Washington: gli studenti del Vassallo corrono nel futuro

E’ un mondo intercontinentale quello che ruota intorno all’Istituto Vassallo di Galeata che spazia dagli Emirati Arabi al Marocco fino agli Stati Uniti. Si inizia con la partecipazione, per il secondo anno consecutivo, alla Electric Vehicle Grand Prix (Evgp) di Dubai, competizione internazionale di veicoli elettrici progettati dagli studenti che si confronteranno con altre 45 scuole provenienti da tutto il pianeta.

I protagonisti

La rappresentanza del “Vassallo” di Galeata è composta da 15 studenti: Mary Manganiello, Tommaso Ruggeri, Filippo Berti, Gabriele Caronna, Enis Kadrija, Noel Salvi, Francesco Nanni, Mattia Colaiori Alessandro Benci, Manuel Ulivi, Luca Marzocchi, Davide Martini, Luca Bettedi, Andrei Vasilachi, Matteo Gallo guidati dai docenti Enrico Peperoni, Mirko Barchi, Matteo Greppi e Dall’Ara Agnese affiancati dall’esperto Mirko Olivetti che raggiungerà la capitale degli Emirati Arabi da mercoledì prossimo mentre il professore Angelo La Ferrara si occuperà dall’Italia della gestione burocratica ed amministrativa dell’evento. A sostenere il progetto l’associazione “Il Sogno di Gabriele” fondata da familiari ed amici del compianto insegnante Nuzzolo che ha istituito due borse di studio per gli studenti meritevoli. «Ricordiamo un collega stimato – commenta la dirigente del Vassallo Maura Bernabei – rilanciando anche la missione della nostra scuola».

Il “Pettirossa”

Il prototipo “Pettirossa”, in gara a Dubai, è un veicolo elettrico che raggiunge i 45 km/orari e rappresenta, a detta dell’Istituto, «sia un traguardo educativo che una straordinaria opportunità di sviluppo per il territorio». In concomitanza con l’Evgp, l’Istituto Vassallo organizzerà un meeting alla presenza della dirigente scolastica Maura Bernabei, per favorire l’incontro fra otto eccellenze industriali romagnole e partner negli Emirati Arabi.

Nel ricordo di Nuzzolo

L’eredità del professor Nuzzolo continua con altre creazioni che portano la scuola oltre i confini nazionali. Tra questi spicca l’ideazione di Silhouette che ha impegnato studenti e docenti nel restauro di una storica Gilera 600 del 1993, ed a fine luglio affronterà il viaggio da Galeata a Marrakech. «Dalla Gilera 600 diretta in Marocco ai prototipi elettrici di Dubai dimostriamo – afferma con orgoglio la dirigente Maura Bernabei – che i nostri ragazzi sono pronti a guidare l’innovazione senza dimenticare le proprie radici».

Team vincente

La team leader del programma, Mary Manganiello aggiunge: «Per noi studenti non è solo una gara ma un percorso che ci ha insegnato a lavorare in gruppo, risolvere i problemi, progettare e credere nelle nostre capacità». La gara del team della Vassallo a Dubai sarà trasmessa sul canale youtube ipsiavassallo sabato 14 febbraio, diretta live a cura dello studente Tommaso Ruggeri e tre visuali simultanee (pilota, box e ripresa dall’alto). Ma altre novità sono in arrivo. Il prossimo 2 maggio l’Istituto di Galeata parteciperà, con una classe quarta ed un’altra vettura elettrica, ad una gara in programma a Washington capitale degli Usa per un’altra sfida di alto livello con realtà educative mondiali.