Furti tra Forlì e Lido di Classe, recuperate 13 biciclette rubate

La Polizia di Stato ha recuperato 13 biciclette rubate e denunciato due persone per ricettazione in concorso. Le indagini sono partite dalla segnalazione di una donna che aveva riconosciuto la sua bici rubata a Lido di Classe in vendita su Facebook Marketplace a 70 euro. Il venditore si spacciava per residente a Forlì.

La vittima ha organizzato un finto incontro per l’acquisto, presentandosi con il marito. Dopo aver riconosciuto la bicicletta, ha allertato la Squadra Mobile che è intervenuta durante lo scambio, bloccando il venditore, già noto per reati predatori. L’uomo ha dichiarato che la bici gli era stata regalata da un amico per essere rivenduta online. Le successive perquisizioni in due garage ACER hanno portato al ritrovamento delle altre 12 biciclette rubate e all’identificazione del complice.

Entrambi sono stati denunciati per ricettazione in concorso. I cittadini che hanno subito furti di biciclette possono contattare la Questura di Forlì-Cesena (terza sezione Squadra Mobile) per verificare se il proprio velocipede sia tra quelli recuperati.