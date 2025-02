Fratta Terme, incendio e gravi danni

I Vigili del fuoco di Forlì sono intervenuti attorno alle 18.30 di martedì in via Meldola, a Fratta Terme di Bertinoro, per l’incendio scaturito nel capanno agricolo annesso al corpo principale dell’abitazione. Giunti con un’autopompa, due autobotti (Forlì e Cesena) e l’autoscala hanno attaccato l’incendio e messo sotto controllo le fiamme dopo circa mezz’ora, rimuovendo anche due bombole di Gpl. Le operazioni sono proseguite fin nella serata per completare il minuto spegnimento. Nessuna persona coinvolta. Ingenti i danni alla struttura che è stata inibita ai residenti. Presenti i Carabinieri di Meldola.