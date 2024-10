Forza Italia presenta la lista dei candidati di Forlì-Cesena verso le regionali

Una squadra con tre donne e due uomini e un mix tra esperienza e gioventù per sostenere la candidata del centrodestra alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, Elena Ugolini. Anche Forza Italia ha presentato la lista che si presenterà nel collegio di Forlì-Cesena alle elezioni regionale del 17 e 18 novembre. Obiettivo, ribadito da Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice Regionale dell’Emilia-Romagna di Forza Italia, e dal sindaco Gian Luca Zattini ospite della presentazione, determinare il cambio alla guida della Regione. «L’Emilia-Romagna è una regione virtuosa – precisa Tassinari – grazie ai suoi cittadini, non a chi la governa da 54 anni». «Forza Italia è una parte importante della coalizione – aggiunge il sindaco – Ci sono argomenti fondamentali come l’alluvione, intesa come necessità di lavori di manutenzione dei fiumi. O l’economia: la notizia dell’Opa Unieuro, che è un’eccellenza con sede in città deve farci lavorare con il governo per tutelare la sede forlivese e i posti di lavori».

I cinque candidati sono: Roberto Buda, Elena Morra, Giovanni Fabbrica, Maddalena Mazzoli e Lisa Brunelli.