Forllì, la pulizia della rete fognaria affidata a Hera

Dal 1° gennaio 2025, Hera è subentrata al Comune di Forlì nella gestione e nel coordinamento delle attività di pulizia, manutenzione e pronto intervento delle acque meteoriche. “Stiamo parlando delle fogne bianche di proprietà comunale ricadenti all’interno del perimetro urbanizzato, la cui manutenzione ordinaria da un paio di settimane è in capo ad Hera - spiega l’assessore Giuseppe Petetta - da questo punto di vista Forlì era un’anomalia perché del servizio di gestione delle acque meteoriche se ne occupava il Comune, mentre negli altri territori già da tempo veniva svolto dal gestore. Dal 1° gennaio, anche a Forlì, Hera provvederà alla pulizia programmata dei pozzetti, delle reti e delle caditoie stradali e alle attività di pronto intervento. Questo non significa che il Comune verrà privato di ogni genere di responsabilità in materia di gestione dei sistemi di drenaggio urbano. Restano in carico all’Amministrazione comunale tutti gli interventi di potenziamento della rete e realizzazione di nuove condotte. Ciò che è importante sottolineare di questa nuova partnership è la strategicità dell’integrazione dei sistemi idrici, ritenuta necessaria e non più derogabile per ridurre gli effetti dirompenti causati da eventi climatici estremi. Non si tratta, dunque, di un semplice passaggio di consegne al fine di potenziare le performance e conseguire maggiori convenienze economiche e gestionali, così come caldeggiato anche dalle più recenti direttive comunitarie, ma di un prezioso gioco di squadra che ci permetterà di rispondere in maniera più efficace ed efficiente ai nuovi impatti che le precipitazioni straordinarie determinano sul nostro territorio.”