Forlivese ferito in una rissa a Madonna di Campiglio

Un forlivese è rimasto ferito in maniera non grave in una rissa scoppiata tra ubriachi a Madonna di Campiglio. Protagonisti alcuni turisti della località sciistica. L'episodio si è verificato nella serata mercoledì in un Apres Ski a Madonna di Campiglio, intorno alle 19. Il ferito è stato portato all'ospedale di Tione per accertamenti e ha riportato una prognosi di 30 giorni. E' sempre rimasto cosciente. Sull'episodio sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Riva del Garda. Da una prima ricostruzione la lite sarebbe scoppiata tra un gruppo di quattro ragazzi in villeggiatura. Oltre al forlivese ferito avrebbero partecipato altre tre persone che avrebbero fatto perdere le loro tracce prima dell'arrivo delle forze dell'ordine e sono attualmente ricercati. Alcuni testimoni avrebbero riferito ai militari che i protagonisti avrebbero esagerato con l’alcol dando vita ad una rissa tra insulti e bottigliate. Il forlivese ferito è stato soccorso dai sanitari delle ambulanze giunte sul posto insieme ai militari.