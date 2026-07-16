Forlimpopoli, vandalizzata la sede della Cisl

Una ferita al dialogo democratico e al territorio. Nella notte tra martedì e mercoledì, ignoti hanno imbrattato l’ingresso della sede Cisl Romagna, in via Sandro Pertini a Forlimpopoli, con una scritta gravemente ingiuriosa e diffamatoria. Un gesto vile che l’organizzazione sindacale ha condannato senza mezzi termini, respingendo con forza l’ennesimo attacco gratuito al proprio operato quotidiano.

La dura reazione del sindacato

Il segretario generale di Cisl Romagna, Francesco Marinelli, ha espresso parole di profonda indignazione, mettendo in luce la gravità del linguaggio utilizzato dagli autori del gesto. «Accostare il nome della nostra organizzazione a simboli e linguaggi che richiamano ideologie totalitarie è tanto grave quanto grottesco, oltre che profondamente offensivo per chi ogni giorno lavora per la tutela dei diritti, della libertà e della dignità delle persone - ha affermato Marinelli -. Chi sceglie la via dell’intimidazione e dell’insulto dimostra soltanto la propria distanza dai valori della democrazia e del confronto civile». Il segretario ha poi ribadito che l’impegno quotidiano al fianco dei lavoratori non si fermerà di fronte a simili provocazioni. «L’autonomia dell’azione sindacale rimane, oggi come ieri, un pilastro irrinunciabile per la crescita della comunità».

Un clima preoccupante

Purtroppo, l’episodio di Forlimpopoli non rappresenta un caso isolato. Negli ultimi tempi, atti di vandalismo e intimidazione hanno già colpito altre sedi della Cisl in Romagna e su tutto il territorio nazionale. Questo ripetersi di aggressioni delinea un clima di tensione sociale che il sindacato osserva con forte preoccupazione. Per l’organizzazione, è giunto il momento di una riflessione seria e condivisa, che veda unite le istituzioni locali e la cittadinanza nella difesa dei valori democratici.

Continuità dei servizi

La Cisl Romagna ha già provveduto a presentare formale denuncia alle autorità competenti, confidando in una rapida individuazione dei responsabili. Nel frattempo, la risposta dell’associazione chiara: gli uffici di via Pertini rimarranno regolarmente aperti e operativi per garantire il consueto supporto a tutti i lavoratori, pensionati e cittadini.