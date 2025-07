Forlimpopoli, tentata violenza sessuale in strada

Aggredita in strada da un uomo che ha tentato di usarle violenza. Le sue grida hanno attirato l’attenzione di diverse persone e il responsabile si è allontanato, ma sarebbe già stato identificato dai carabinieri della stazione di Forlimpopoli. Una brutta avventura per una ragazza di 23 anni, sotto choc e spaventata, ma che è riuscita a sfuggire all’uomo, che a quanto pare l’aveva bloccata e si era già calato i pantaloni, con chiare intenzioni. Il grave episodio si è verificato domenica in tarda serata. La ragazza stava percorrendo la zona di via Ho Chi Min, poco distante dal centro e stava parlando al telefono. La serata finale della Festa Artusiana, unita al caldo estivo invogliava a stare fuori e lasciare le finestre aperte. Ad un certo punto la giovane è stata avvicinata alle spalle da una persona che ha provato a impedirle di urlare, cercando di bloccarla e riuscendo comunque a slacciarsi i pantaloni. La giovane nonostante la sorpresa è riuscita sia a comunicare alla persona con la quale stava parlando al telefono, che a chiedere aiuto. Una richiesta che è stata nitidamente udita dai residenti della strada, tanto che qualcuno si è affacciato alla finestra per capire cosa stesse succedendo. Chi si trovava già lungo la via Ho Chi Min è accorso (in particolare un ragazzo) intuendo quello che stava avvenendo. A quel punto l’assalitore si è allontanato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Forlimpopoli, che dopo un primo passaggio in via Ho Chi Min non hanno faticato a rintracciare poco dopo quello che potrebbe essere stato l’aggressore, corrispondendo per corporatura e aspetto a quello descritto come autore del gesto. L’uomo è stato quindi identificato e denunciato.

Un episodio che ha scosso non solo la protagonista ma anche chi è venuto a conoscenza della vicenda: una serata estiva ha rischiato di trasformarsi in dramma per una ragazza, scampata a quello che sembra proprio un assalto a sfondo sessuale. Naturalmente spetterà ai militari dell’Arma fare luce sul caso e capire se realmente l’uomo identificato è responsabile della tentata violenza