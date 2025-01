Forlimpopoli. Senza casco in monopattino e con hashish addosso: ragazzo multato e segnalato dai carabinieri

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, disposta dalla Compagnia Carabinieri di Meldola in occasione delle festività e finalizzata alla prevenzione dei reati e alla tutela della sicurezza di residenti e visitatori, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile (Norm) hanno fermato lunedì pomeriggio, a Forlimpopoli, un giovane di 24 anni alla guida di un monopattino elettrico. Il ragazzo, che circolava senza indossare il casco protettivo obbligatorio, alla vista dei carabinieri ha repentinamente cambiato senso di marcia. Questo comportamento, unitamente al suo evidente nervosismo durante il controllo e all’odore di stupefacente proveniente dai suoi indumenti, ha insospettito i militari che hanno proceduto con ulteriori accertamenti. Il giovane infatti è stato trovato in possesso di una dose di hashish, che è stata sequestrata amministrativamente. L’uomo è stato pertanto sanzionato per la guida di un monopattino elettrico senza l’utilizzo del casco protettivo e segnalato alla Prefettura di Forlì-Cesena quale assuntore di sostanze stupefacenti per uso personale.