Forlimpopoli. Sbanda violentemente con l’auto e finisce in un campo, muore 33enne

Perde la vita vicino a casa in un incidente stradale. Un giovane di 33 anni è uscito di strada ed è finito in un campo dopo aver carambolato con l’auto. Il tragico evento è accaduto a Forlimpopoli, in via Paganello, verso le 12.30. Il giovane era a bordo di una Peugeot 307 e stava percorrendo la via Paganello, dove abita, quando per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della vettura. Dopo aver colpito una recinzione ha carambolato per poi finire nel campo adiacente la strada. Inutili i tentativi di soccorso, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco.