Forlimpopoli, sabato il funerale di Marco Benini

Verranno celebrati sabato alle 10.30 nella chiesa di San Pietro in via Massi, i funerali di Marco Benini, il 50enne morto martedì pomeriggio a Meldola in un tragico incidente stradale. Lo sfortunato automobilista era finito con la sua Fiat 500 contro un autoarticolato in via Gualchiera, un impatto che non aveva lasciato scampo all’uomo, molto conosciuto nel mondo delle discoteche tra Forlì, Cesena e la riviera romagnola. Dalle ore successive alla tragedia tantissimi sono stati i ricordi e i messaggi degli amici, increduli, che hanno voluto ricordare Zio Ben, come Benini era conosciuto nel mondo della notte. La salma verrà tumulata nel cimitero vecchio di Forlimpopoli.