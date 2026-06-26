Forlimpopoli, parte l’Artusiana

Forlimpopoli è pronta ad accendere i riflettori sulla Festa Artusiana 2026. Sabato 27 giugno prende il via la XXX edizione della manifestazione che fino al 5 luglio trasformerà la città natale di Pellegrino Artusi in un luogo d’incontro tra cultura gastronomica, spettacolo, tradizione e convivialità. L’appuntamento inaugurale è fissato alle 18.30 nella corte di Casa Artusi con i saluti istituzionali e il tradizionale taglio del nastro. A seguire sarà il professor Massimo Montanari a tenere la lectio inaugurale, momento di riflessione dedicato alla cultura del cibo e al suo valore storico e sociale. La cerimonia sarà anche l’occasione per inaugurare il nuovo Museo di Casa Artusi e la mostra fotografica “30 Tavole”, che ripercorre attraverso le immagini alcuni dei momenti più significativi della storia della manifestazione. Tra gli appuntamenti più attesi della serata inaugurale ci sarà la consegna del Premio Speciale “Folco Portinari – 30 anni di Festa Artusiana”, istituito dall’Amministrazione comunale in occasione del trentennale della manifestazione. Il riconoscimento rende omaggio a Folco Portinari, saggista, critico letterario, cittadino onorario di Forlimpopoli e tra i padri fondatori del progetto “Forlimpopoli Città Artusiana”. Nel centenario della sua nascita, il premio intende ricordarne il fondamentale contributo culturale alla nascita e allo sviluppo di Casa Artusi e della Festa Artusiana. I Premi Speciali saranno assegnati a Vittorio Maltoni, Laila Tentoni e Franco Mambelli, figure che hanno contribuito in maniera significativa alla crescita del progetto “Forlimpopoli Città Artusiana” e della Festa Artusiana. Fin dalla prima serata il centro storico sarà animato da show cooking, spettacoli itineranti, laboratori, concerti e iniziative dedicate a tutte le età, dando il via a nove giorni di eventi che celebrano il cibo come cultura, incontro e condivisione. La Festa proseguirà già domenica 28 giugno con nuovi appuntamenti dedicati alla storia delle tradizioni gastronomiche, tra cui i 200 anni della Stamperia Pascucci, gli show cooking, incontri culturali, musica e spettacoli. Il programma completo è disponibile sulle pagine istituzionali del Comune di Forlimpopoli e della Festa Artusiana e sui rispettivi profili social.