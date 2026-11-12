Forlimpopoli, nuova viabilità in via Papa Giovanni XXIII: la replica del Comune ai residenti

«Sappiamo bene che ogni modifica alla viabilità comporta cambiamenti nelle abitudini e che possono emergere criticità per una strada usata anche come passaggio da chi attraversa la nostra città per recarsi altrove. Ascoltiamo le istanze di chi al momento lamenta disagi per la nuova organizzazione, tutte le osservazioni sono legittime. Proprio per questo abbiamo previsto una fase sperimentale di circa otto mesi: serve a verificare concretamente gli effetti del nuovo assetto e, se necessario, apportare gli aggiustamenti opportuni». Così l’assessore ai Lavori pubblici e alla viabilità, Fabio Moretti, interviene sulla nuova organizzazione della circolazione in via Papa Giovanni XXIII rispondendo ai cittadini che lamentano l’aumento del traffico sulla via. «Ho effettuato diversi sopralluoghi – assicura Moretti – e il quadro che emerge è piuttosto chiaro: i rallentamenti si concentrano essenzialmente in una fascia che dura indicativamente una ventina di minuti, in concomitanza con gli orari di ingresso e uscita dalle scuole e dell’arrivo degli autobus studenteschi. Terminato quel momento, il traffico torna regolare. È un elemento che stiamo monitorando con attenzione per tarare al meglio il semaforo in uscita verso Cesena, proprio per cercare di rendere più scorrevole la circolazione negli orari critici». L’assessore ricorda poi le motivazioni che hanno portato l’amministrazione comunale a prendere questa scelta: «La situazione precedente – sottolinea Moretti – presentava criticità che non potevano più essere ignorate. Via Papa Giovanni XXIII sopportava un carico di traffico molto elevato, non compatibile con la conformazione della strada: una carreggiata relativamente stretta, incroci a raso, velocità di percorrenza spesso sostenute e automobili parcheggiate in parte sui marciapiedi. Una condizione che costringeva i pedoni, i ciclisti e gli automobilisti a fare i conti con spazi insufficienti, compromettendone la sicurezza e la possibilità di muoversi agevolmente». «Abbiamo privilegiato l’aspetto della sicurezza e le prime valutazioni sono positive, dai riscontri raccolti da parte di residenti – afferma la sindaca Milena Garavini –. Chiediamo quindi ai cittadini un po’ di collaborazione; da parte nostra siamo disponibili a verificare, ascoltare e intervenire dove necessario. La sperimentazione serve proprio a valutare i risultati sulla base dei dati e delle condizioni reali, non delle impressioni o delle polemiche. Se emergeranno criticità, le affronteremo».