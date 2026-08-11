Forlimpopoli, l’ultimo commovente addio a Luca Piolanti FOTOGALLERY

La chiesa di San Pietro non è riuscita a contenere le centinaia di persone che hanno voluto essere presenti per dare oggi l’ultimo saluto a Luca Piolanti, il 28enne che venerdì sera ha perso la vita a seguito di un grave incidente mentre era in sella alla sua moto. Anche via Costa era piena nel tratto antistante la chiesa. La bara chiara, sormontata da fiori colorati, è stata portata in spalla dai suoi amici più cari. Sul legno sono state lasciate scritte e dediche, ultimo gesto d’affetto per un legame che la vita ha interrotto troppo presto.