Forlimpopoli. L’omaggio a Bud Spencer e Terence Hill parte dal regista Daniel Mercatali

L’omaggio a una delle coppie del cinema più amate, quella formata da Bud Spencer e Terence Hill, parte dalla Romagna e dal regista residente a Forlimpopoli Daniel Mercatali. Sono partite a fine anno le riprese del docufilm “...e continuano a mangiare fagioli”, che nasce da una iniziativa di crowdfunding che oltre a finanziare il film punta a trasmettere un messaggio contro il bullismo. Il film trae ispirazione dal libro “I fagioli comunque... erano uno schifo” di Marcello Vicini. Quest’ultimo è anche produttore del docufilm insieme a una serie di note realtà cinematografiche: Human Film International, Everglades Film, Nevada Film, Elia Pascoli e Paolo Lustica. Le riprese, che dopo l’avvio in dicembre ripartiranno a febbraio, dovrebbero terminare a primavera; si svolgono in diverse location europee: Italia, San Marino, Francia e Spagna. Il film, distribuito da Saturnia Pictures, sarà disponibile in autunno sulle principali piattaforme streaming internazionali, tra cui Prime Video, Chili TV, Google Play e Apple TV.

«L’idea è venuta a Marcello Vicini, autore del libro “I fagioli comunque.... erano uno schifo” - spiega il regista Daniel Mercatali - in cui ha raccolto più di 70 interviste a Bud Spencer, Terence Hill e a tanti personaggi importanti tutti legati ai loro film. Con lui e insieme alla famiglia di Italo Zingarelli, il produttore di Trinità (il lughese lungimirante che puntò sulla coppia Bud Spencer-Terence Hill) abbiamo pensato di fare questo docufilm che è una sorta di viaggio, dove il filo conduttore è un cappello magico che indossa Marcello e che si trasporta in diversi luoghi. In sostanza andiamo a intervistare i personaggi che hanno lavorato con Bud e Terence - prosegue Mercatali - e saremo nelle location dove hanno girato i loro film, coloro che hanno lavorato con Bud Spencer e Terence Hill racconteranno la coppia dietro le quinte. A primavera dovremmo finire le riprese, mentre l’uscita è programmata a ottobre , ovvero nel periodo in cui uscì il secondo Trinità proiettato a Lugo in anteprima nell’ottobre del 1971, prima alla quale partecipò Bud Spencer».

Il regista Daniel Mercatali con questo docufilm punta a raggiungere anche un obiettivo sociale, così come già accaduto in altre sue produzioni. «Il docufilm è finanziato principalmente dalla raccolta fondi, che ha anche l’obiettivo di attivare una campagna anti-bullismo, attraverso la storia di una coppia celebre per le scazzottate ma che era tutt’altro che violenta. Una coppia simpatica e ironica, che stava sempre dalla parte dei buoni». Insomma, il film sarà un omaggio affettuoso al celebre duo del cinema italiano, che mescola elementi western antichi e moderni, con battute memorabili, scazzottate e l’immancabile Dune Buggy rossa con cappottina gialla. «Però non vogliamo scimmiottare le gesta della coppia, faremo qualche scazzotata solo per ricordare l’action comedy - sottolinea Mercatali - Io da fan non voglio che sia una cosa copiata. E’ un omaggio a Bud Spencer e Terence Hill da un punto di vista da dietro le quinte, per conoscere chi erano veramente». Sono previste anteprime nelle principali città italiane e ad Amelia, terra natale della famiglia di Terence Hill. Fondamentale per la realizzazione del docufilm l’apporto del main sponsor, l’azienda Gaudenzio Melandri Srl di Bagnacavallo.