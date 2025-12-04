Forlimpopoli. Istituto alberghiero al top per opportunità di lavoro. Oggi l’Open day

L’alberghiero di Forlimpopoli si conferma al primo posto, nella provincia di Forlì-Cesena, per opportunità di lavoro al termine del percorso di studi. Una incoronazione certificata dai dati di Eduscopio della Fondazione Agnelli. «L’altissimo indice di occupabilità degli studenti dell’Artusi è per noi conferma dei continui apprezzamenti che i nostri alunni ricevono per le loro competenze professionali - afferma Mariella Pieri, dirigente scolastico dell’Istituto -. Molti di loro si inseriscono stabilmente nel mondo del lavoro già durante gli anni della scuola superiore, fino a conquistare collaborazioni con realtà di prestigio e di fama internazionali, non ultimo il caso di un nostro ex alunno che tra pochi mesi inizierà il suo percorso nella cucina dell’Eleven Madison Park, ristorante tre stelle Michelin di New York, proclamato due volte il migliore al mondo». Intanto l’istituto ha in programma una seconda giornata di Open day in programma oggi dalle 18 alle ore 20, quando si apriranno le porte del Liceo delle Scienze Umane “Carducci” e dell’Istituto Alberghiero “Artusi” per accogliere gli alunni delle scuole secondarie di primo grado e le loro famiglie. Insegnanti e studenti incontreranno i futuri alunni, accompagnandoli in un percorso alla scoperta della specificità delle diverse proposte di studio. L’indirizzo Scienze Umane mira a favorire una formazione con ampie basi culturali e strumenti per proseguire gli studi universitari con particolare riguardo a quelli che preparano alla professione docente, psicologo, esperto dei servizi educativi, sociali e sanitari. I futuri operatori dell’industria ricettiva saranno, invece, condotti alla scoperta dell’itinerario enogastronomico di ospitalità alberghiera proposto dal piano dell’offerta formativa dell’Istituto Alberghiero entrando nei laboratori adibiti alle attività didattiche dei quattro indirizzi di studio, enogastronomia-cucina, servizi di sala e vendita, arte bianca e pasticceria e accoglienza turistica. Il prossimo Open Day del Liceo delle Scienze Umane “V. Carducci” e dell’Istituto Alberghiero “P. Artusi” sarà in data sabato 17 gennaio 2026 dalle ore 15 alle 18. Per partecipare alle giornate di Open Day non è necessaria la prenotazione, ma si precisa che la prenotazione telefonica è obbligatoria per i laboratori pratici di cucina, sala e accoglienza presso l’Istituto Alberghiero e per la lezione simulata al Liceo delle Scienze Umane. Per consultare il ricco calendario di proposte si rinvia al sito ufficiale dell’Istituto d’Istruzione Superiore www.iisforlimpopoli.edu.it.