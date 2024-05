Incidente stradale oggi pomeriggio alle 16.30 in via Meldola a Selbagnone per un incidente stradale. Una squadra della sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì e’ intervenuta sul posto e ha collaborato con il personale sanitario di Romagna Soccorso per soccorrere il conducente di una delle due vetture coinvolte e mettere in sicurezza lo scenario. L’uomo è stato trasportato in ospedale. Sul posto Carabinieri.