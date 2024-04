Un 82enne ha perso la vita in un incidente oggi pomeriggio, verso le 17.30, all’incrocio tra via Amendola e la Circonvallazione di Forlimpopoli. L’uomo, alla guida della sua Mazda, si è scontrato per cause ancora da accertare con un’Alfa Romeo Giulietta condotta da un 31enne che è rimasto ferito. Sul posto la Polizia locale, i vigili del fuoco e personale del 118. L’approfondimento domani sul Corriere Romagna in edicola.