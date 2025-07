Forlimpopoli. Incendio a Selbagnone: a fuoco 6,5 ettari di terreni agricoli. Salvate due case e una stalla

Incendio a Forlimpopoli, nella campagne di Selbagnone. Attimi di paura nel pomeriggio a Selbagnone per un incendio divampato su dei terreni agricoli a pochi passi dall’abitato. La pronta segnalazione dei passanti ha fatto sì che in tempi rapidissimi siano giunti sul posto carabinieri e vigili del fuoco che, grazie ad un tempestivo intervento hanno arginato la propagazione di un incendio che complice il vento poteva raggiungere diverse abitazioni. Sul Posto diverse squadre di vigili del fuoco di Forlì e Rocca San Casciano insieme anche alle guardie forestali. A bruciare sono stati circa 6,5 ettari di terreno, salvate due abitazioni e una stalla. Non si conoscono le cause che sono al vaglio degli inquirenti ma diversi indizi riconducono ad un tizzone ardente, probabilmente un mozzicone di sigaretta gettato da un’ auto in transito. In circa due ore la situazione è tornata sotto controllo e non si registrano danni a cose o persone.

L’Amministrazione comunale ringrazia i vigili del fuoco e tutte le forze dell’ordine che «con coraggio e tempestività hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l ‘abitato e le stalle del vicino maneggio» inoltre invita tutti i cittadini «a tenere comportamenti corretti e non gettare mai oggetti dal finestrino , in particolar modo mozziconi di sigaretta».