Forlimpopoli, il patrimonio di Pellegrino Artusi diventa digitale

Ha inaugurato a Casa Artusi a Forlimpopoli la nuova postazione dedicata alla consultazione interattiva dell’archivio digitale del manuale di Pellegrino Artusi, alla presenza di Milena Garavini (sindaca di Forlimpopoli), Laila Tentoni (presidente di Casa Artusi), Gessica Allegni (assessora alla cultura della Regione Emilia-Romagna) e il video saluto di Monica Alba (università di Urbino). Dopo diversi mesi di lavoro di Casa Artusi, è stata celebrata la digitalizzazione del manuale, dei documenti e dell’archivio artusiani della città di Forlimpopoli secondo le disposizioni testamentarie dell’illustre gastronomo forlimpopolese. Materiale che era a disposizione di studiosi e ricercatori che hanno, con documenti, pubblicazioni e progetti, valorizzato la storia del cibo e la lingua italiana, in nome di Artusi. Il prezioso patrimonio oggi è finalmente consultabile da tutti coloro che visiteranno Casa Artusi a Forlimpopolli, visitatori, turisti, studenti di cucina, appassionati e curiosi che potranno conoscere l’eredità culturale e le testimonianze d’epoca suddivise per anno, luogo d’origine e riferimenti gastronomici. Non solo l’archivio ma anche il manuale di Pellegrino Artusi sarà con le sue 790 ricette navigabile interamente tramite filtri di ricerca come ingredienti principali o luoghi d’Italia per conoscerlo in maniera facile e intuitiva. Il progetto è realizzato grazie al co-finanziamento della Regione Emilia-Romagna, Assessorato alla Cultura (legge regionale 2/2022 che promuove e sostiene le “Case illustri). Casa Artusi ha in animo di proseguire con la digitalizzazione del proprio patrimonio e il prossimo obiettivo sarà la traduzione in lingua e la continuazione della digitalizzazione dell’intero percorso museale sui quali è alla ricerca di partner per il sostegno del lavoro.