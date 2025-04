Forlimpopoli. Il cavaliere Manuel Cortesi al top in Europa e sesto nel mondo nel Reining

Nuova impresa del cavaliere romagnolo Manuel Cortesi che per il secondo anno consecutivo ha conquistato il prestigioso Derby Italiano Open, imponendosi tra i migliori specialisti mondiali di Reining. Si tratta di una disciplina molto tecnica che ricalca i rapidi movimenti compiuti dai cavalli dei ranch per radunare la mandria. Il percorso comprende una serie di figure: cerchi grandi e piccoli, cambi di galoppo al volo, spin, back, rollback e sliding stop. Specialità nella quale ha scalato le classifiche europee e mondiali e che gli ha consentito di essere eletto a dicembre 2024 l’uomo da un milione di dollari grazie alla vittoria ottenuta a Parigi nella tappa europea del Million Dollar Reiner Nrha.

Tornano al Derby di Cremona, (montepremi da 317mila dollari), Cortesi ha dominato un campo di 170 professionisti provenienti da tutta Europa. A bordo di Frozen Sven il cavaliere forlivese ha chiuso la finale Open di sabato 29 marzo con l’ottimo punteggio di 228, il top score già ottenuto nelle qualificazioni. «Questa volta ho conquistato la vittoria con un cavallo diverso, Frozen Sven, che cavalco già da due anni - racconta Cortesi -. Si era già comportato molto bene in altre gare. Il Derby di Cremona è stata una delle gare più difficili perché ci sono cavalli più adulti di Frozen Sven ed esperti, ma è riuscito ad ottenere il suo massimo punteggio in carriera». La passione per i cavalli di Manuel Cortesi è nata in casa: «Ho iniziato a 8 anni a montare e a fare il cavaliere di professione a 21. Mio nonno era un commerciante di animali, poi mio padre ha costruito 35 anni fa il Centro equestre a Forlì dove sono cresciuto e dove ho fatto della mia passione il mio lavoro». Una passione che lo ha portato ad allenarsi sempre con il massimo impegno e i successi sono arrivati negli anni fino ad arrivare ad essere il numero 1 in Europa e il numero 6 nel mondo nel Reining. La sua capacità di coniugare tecnica impeccabile e feeling con il cavallo lo rende un modello per i giovani. «Alleno anche i ragazzi che vogliono imparare - prosegue Manuel - è il mio lavoro e la mia passione». A Luglio è atteso da un appuntamento importante negli Usa, l’American Horseman Perfomance in Texas. «E’ una gara riservata ai primi otto al mondo della specialità, sarà una bella sfida - conclude Cortesi -, gli americani hanno molti più cavalli e sono esperti. Sono il primo europeo a qualificarsi in questa competizione, dovrò dare il massimo».