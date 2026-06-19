Forlimpopoli. Fabio Moretti è il nuovo assessore ai Lavori pubblici

Novità nella giunta guidata dalla sindaca Milena Garavini. Fabio Moretti è il nuovo assessore con deleghe a Lavori Pubblici, Viabilità, Gestione e manutenzione del Patrimonio, Agricoltura e Protezione civile del Comune di Forlimpopoli. Prende il posto di Aride Poletti, che ha rassegnato le dimissioni dall’incarico per motivi strettamente personali. Una staffetta che, come sottolineano le forze politiche di maggioranza, si compie nel segno della continuità amministrativa e della valorizzazione delle competenze interne alla coalizione. Fabio Moretti, nato a Forlimpopoli il 12 settembre 1964, entra a far parte della Giunta comunale mettendo a disposizione della città la propria esperienza e la conoscenza del territorio maturata anche attraverso il suo impegno nelle realtà partecipative locali. «La nomina si inserisce nel segno della continuità amministrativa e dell’impegno a garantire il pieno sviluppo delle attività e dei progetti in corso sul territorio comunale – si legge in una nota del Comune –. Le deleghe affidate al nuovo assessore rivestono infatti un ruolo strategico per il perseguimento degli obiettivi dell’Amministrazione e per il coordinamento dei numerosi interventi attualmente programmati o in fase di realizzazione.

I Democratici

La nomina di Moretti ha incassato l’immediata soddisfazione del Partito Democratico forlivese e del Circolo Pd “Alfeo Bertaccini” di Forlimpopoli. «Si tratta di una scelta che garantisce continuità e che valorizza una figura capace di mettere competenza, disponibilità e attenzione ai bisogni della comunità al servizio della città», hanno dichiarato il segretario territoriale Enrico Monti e il segretario cittadino Maurizio Castagnoli.

I democratici hanno rimarcato la centralità della delega ai Lavori Pubblici, cruciale in questo momento storico per i numerosi cantieri aperti e le opere strategiche in corso sul territorio artusiano.

Compattezza

Sulla stessa linea d’onda si esprime Massimiliano Fantini, capogruppo della lista di maggioranza Forlimpopoli Futura, che saluta con favore l’ingresso di Moretti nell’esecutivo. Fantini ha evidenziato come la soluzione sia stata individuata proprio all’interno della stessa compagine amministrativa, a dimostrazione della solidità del progetto politico. Moretti, del resto, era già attivo nel Consiglio di Zona Capoluogo.

Il ringraziamento a Poletti

Entrambe le note politiche esprimono un profondo ringraziamento ad Aride Poletti per la dedizione e la serietà dimostrate in questi anni di mandato. Per la maggioranza non si tratta comunque di un addio: Poletti manterrà infatti il suo scranno in Consiglio comunale tra le fila di Forlimpopoli Futura, continuando a garantire il proprio contributo a sostegno dell’Amministrazione.