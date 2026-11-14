Forlimpopoli. “Esperti per esperienza”: l’autismo raccontato da coloro che lo vivono

Occuparsi di autismo, anzi dello “spettro autistico”, e più in generale delle molte forme di disturbi funzionali, con un’attenzione e una sensibilità nuove su cui basare un’azione quotidiana: lo fanno da anni la cooperativa Lamberto Valli di Forlimpopoli e la Fondazione Fornino-Valmori che con la sua cooperativa “Insieme per crescere” ha sede a Fratta Terme. In questa prospettiva comune, le due realtà collaborano quindi all’edizione 2026 del convegno “Autisticando”, in programma il 21 novembre al teatro “Verdi” (orario 9-13 e 14.30-18) e dedicato al tema “Esperti per esperienza”. I relatori infatti, oltre che professionisti delle rispettiva aree, sono anche persone con disturbi dello spettro autistico che hanno saputo costruire quei «progetti di vita – commenta Antonella Cimatti, moderatrice del convegno – auspicati dalla legge italiana e regionale, in quanto portano persone non neurotipiche a esprimere e a rendere concreto il loro volere». L’Emilia-Romagna, sottolinea Cimatti, è all’avanguardia rispetto a questo tipo di disturbi, con molte realtà operative da decenni. È il caso della cooperativa Lamberto Valli.

«Già nel 2008 nel nostro Centro diurno nacque il Centro sperimentale per le autonomie – ricorda infatti Roberto Duca, che ne è coordinatore –. La collaborazione con il Centro autismo di Rimini e la formazione che ne derivò resero il progetto sempre più autorevole. Poi, anche grazie alla collaborazione con l’associazione famiglie Bucaneve per l’autismo, nel 2010 ebbero inizio i convegni “Autisticando”, occasioni per sensibilizzare al tema operatori, famiglie e l’intera comunità». Da questo nasce anche l’intesa con la Fondazione Fornino-Valmori nata nel 2008 dalle esigenze di due famiglie e poi cresciuta in professionalità e competenze. «Avevamo già collaborato con la Lamberto Valli e con Roberto Duca: li abbiamo ritrovato per il convegno – spiegano Gabriele Antonio Fratto, vicepresidente della Fondazione, e Giuliano Fornino –. La nostra intesa ci permette di approfondire temi familiari, e di acquistare nuove competenze anche in vista della creazione di un polo formativo della Fondazione, un’idea nata dalla carenza di operatori e sviluppatasi poi in un’opportunità di crescita culturale». È un cambio di passo del resto che le realtà coinvolte si augurano, in una società «in cui si è verificata una seria caduta culturale e sociale del concetto di “diversità” – avverte Antonella Cimatti –. Nella scuola per esempio si era passati dal considerare le neurodivergenze un valore e non un “deficit”: oggi però si sta tornando indietro, e la mancanza di investimenti, oltre al calo di competenze e di motivazione negli operatori, sono una minaccia a una costruzione faticosa ma coerente che, almeno nella nostra Regione, portiamo avanti dal 1990 con l’obiettivo di garantire diritti e autonomia». «Ed è con questi scopi che abbiamo costruito il convegno perché sia dinamico e attivo – spiega Fratto –, capace di coinvolgere trasversalmente famiglie e comunità per una discussione sulle disabilità concreta e vicina alle persone».