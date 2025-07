Forlimpopoli dice addio a Romano Nicosanti

Un pezzo di storia di Forlimpopoli. Quella più genuina, attaccata ai valori della famiglia, della comunità e dello sport. La cittadina artusiana deve dire addio a Romano Nicosanti, 87 anni, storico commerciante di piazza Trieste dove per tantissimi anni ha gestito il negozio “Eliocopy” con la moglie Luciana Ricci. E’ morto due giorni fa, oggi avverrà la cremazione, con sobrietà e senza annunci, per volere della famiglia, che nel 2014 aveva già dovuto fare i conti con un grave lutto per la perdita della figlia Lorena stroncata da un male incurabile. Ma Romano Nicosanti ha percorso un lungo pezzo di strada di Forlimpopoli per non essere ricordato sia per la sua attività di commerciante del centro storico, ma anche per quella di appassionato presidente del Forlimpopoli Calcio. Il fisico debilitato dagli acciacchi e dai malanni dell’età ha ceduto qualche giorno fa.