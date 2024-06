Forlimpopoli. Cade in bici al Brn Village, grave un trentenne

Brutto incidente ieri poco dopo le 19 al Brn Village di Forlimpopoli. Un ciclista trentenne, proveniente da fuori regione, è caduto mentre stava facendo un giro in una delle piste e ha sbattuto la testa violentemente rimanendo privo di sensi. Sul posto sono giunti i carabinieri di Forlimpopoli, il radiomobile di Meldola e i sanitari del 118 con ambulanza e medicalizzata poiché l’elimedica non era disponibile in quel momento. Dopo aver stabilizzato il trentenne i sanitari lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena dove è ricoverato in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. La caduta è avvenuta in una pista Pump Track con il fondo in cemento e con salite, discese e curve paraboliche.