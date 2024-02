Forlimpopoli. Antiche fornaci emergono dal cantiere in via della Madonna

Almeno una decina di fornaci e resti di anfore antiche sarebbero state portate alla luce a Forlimpopoli durante gli scavi per la costruzione di alcune villette in via della Madonna. Il cantiere ha permesso di portare a galla preziose testimonianze di epoche antiche che per secoli sono state conservate nelle viscere della terra. C’è massimo riserbo da parte dell’amministrazione comunale e della soprintendenza che stanno lavorando, congiuntamente ai proprietari del terreno, per tutelare i reperti. È ancora presto, dunque, per sapere a quale epoca risalgono e di quali reperti si tratti in particolare ma ciò che è certo è che il ritrovamento ha elevata rilevanza. «E’ una scoperta molto importante - conferma la sindaca, Milena Garavini - che stiamo gestendo con i funzionari della Soprintendenza e in stretta collaborazione anche con i proprietari della lottizzazione per gestire al meglio tutte le operazioni di rinvenimento. Si tratta di una scoperta di una certa importanza che sarà assolutamente tutelata sempre in accordo con i due soggetti sopra menzionati». Non è certo il primo ritrovamento dall’alto valore storico fatto sul territorio. Il museo archeologico di Forlimpopoli, intitolato a Tobia Aldini raccoglie infatti una pregiata collezione di reperti archeologici provenienti in gran parte dagli scavi del territorio comunale e dintorni. Questi permettono di ricostruire lo sviluppo storico della cittadina artusiana dalla preistoria al medioevo fino all’età Moderna. Grazie ai numerosi ritrovamenti nella città e nelle campagne vicine durante scavi archeologici o occasionali scavi di terra, il museo si è arricchito sempre più dopo il 1961, anno della sua fondazione. Le testimonianze più antiche riguardano la sezione pre e protostorica con manufatti litici e resti di ceramiche d’impasto. Diverse sono i manufatti ceramici ritrovati risalenti al neolitico così come quelli appartenenti all’età del bronzo i cui reperti, nelle zone di Bertinoro e Capocolle e nelle campagne circostanti, testimoniano la prosperità del territorio forlimpopolese tra il 1800 al 900 avanti cristo. Nella sala del museo cittadino ampio spazio è dedicato, poi, all’epoca romana: gli antichi romani si insediarono nel territorio dove ora sorge Forlimpopoli ancora prima della sua stessa fondazione. Sono infatti numerosi i ritrovamenti risalenti a quel periodo, come le fornaci specializzate nella cottura delle anfore dal I al III secolo dopo Cristo e a cui potrebbero, forse, appartenere anche questi ultimi reperti portati alla luce dagli scavi edilizi. Durante la costruzione del centro commerciale cittadino, furono scoperte numerose necropoli appena fuori dalle mura.