Forlimpopoli. Alla guida con una patente falsa, scattano la denuncia e la multa per un cittadino nigeriano

Sorpreso alla guida dell’auto con una patente falsa. Denunciato un cittadino nigeriano residente a Forlimpopoli e multa salata per guida senza patente. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi a Forlimpopoli: durante un controllo della polizia locale l’uomo ha mostrato una patente nazionale ed internazionale che ha destato subito sospetti agli agenti, riguardo l’autenticità. A seguito di successivi ulteriori approfondimenti tecnici i documenti risultavano effettivamente non autentici per cui il cittadino nigeriano è stati accompagnato presso la Compagnia Carabinieri di Meldola per procedere alla sua identificazione tamite fotosegnalamento. E’ stato inoltre denunciato alla competente Autorità giudiziaria per il reato di falsità materiale e uso di atto falso nonché sanzionato anche ai sensi del Codice della Strada per guida senza patente, in quanto mai conseguita. Per quest’ultima violazione è prevista una pesantissima sanzione amministrativa pecuniaria da 5.100 euro a 30.599. Purtroppo anche in passato sono state accertate altre gravi violazioni, sia penali che amministrative, quali quelle di questo caso.