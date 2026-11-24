Se n’è andato lasciando orfana non solo la sua Forlimpopoli, ma l’intero mondo della bibliofilia gastronomica. E’ morto Vittorio Maltoni e con lui si chiude una pagina irripetibile di passione pura, silenziosa e tenace, dedicata al concittadino più illustre: Pellegrino Artusi. Non amava definirsi un semplice collezionista, e tantomeno un rigattiere. «Io sono un raccoglitore», ripeteva con orgoglio mentre sfiorava con devozione le copertine consunte dei suoi tesori. Una distinzione sottile ma sostanziale: collezionare significa accumulare, raccogliere significa cercare, inseguire, salvare dall’oblio. Per Maltoni era una vera e propria “malattia” quella febbre gentile che non ti dà tregua finché non hai rintracciato l’edizione mancante, seguendo l’indizio di un vecchio bigliettino scarabocchiato, pronto a partire per Roma o per Lugano pur di stringere tra le mani un pezzo di storia. La sua libreria privata era un santuario laico, capace di rivaleggiare con i grandi archivi internazionali come il celebre fondo Bagnasco. Eppure, a differenza dei freddi caveau ad aria sterile dove i volumi si toccano solo con i guanti bianchi, i libri di Maltoni respiravano l’aria di casa. Quasi duecento edizioni della Scienza in cucina e l’arte di mangiar bene vivevano lì, protette ma vive, custodite con la gelosia di un innamorato. C’era tutto il secolo artusiano in quegli scaffali: dal rarissimo gioiello della prima edizione del 1891 fino alla quindicesima edizione del 1911, l’ultima curata dal maestro prima di morire, arrivata a 790 ricette. E poi il confine ideale del 1961, oltre il quale, diceva con un sorriso sornione, il libro apparteneva ormai alle cucine delle massaie di mezzo mondo.