Forlimpopoli, a 25 anni dal diploma cena a all’Alberghiero con gli insegnanti che cucinano

Un ritorno a scuola speciale per celebrare i 25 anni dalla Maturità. E’ quello che stanno preparando gli ex studenti dell’Istituto Alberghiero Pellegrino Artusi. L’appuntamento è fissato per il 3 marzo ma la macchina organizzativa è già partita, anche perchè non tutti i “protagonisti” di quegli anni sono stati rintracciati. E siccome l’Alberghiero” sforna validi esperti nel settore della cucina, il ritrovo non poteva che avvenire a cena, ma non in un ritosrante, bensì proprio nella storica sala dell’istituto, con gli storici insegnanti di cucina e sala di quesgli altri che prepareranno e serviranno i piatti. Una rimpatriata tra ex studenti, insegnanti, tecnici, bidelli e personale scolastico dell’Istituto Alberghiero “Pellegrino Artusi” per celebrare i 25 anni dal diploma. L’evento è aperto a chiunque abbia frequentato, insegnato, lavorato o prestato servizio anche solo per un periodo nelle seguenti classi: ● quinta 1999-2000. ● quarta 1998-’99, ● terza 1997-’98,● seconda 1996-’97, prima 1995-’96. Una serata che si preannuncia emozionante, con un tocco unico: i piatti della cena saranno preparati e serviti dagli storici insegnanti di cucina e sala di quegli anni, in un’atmosfera di convivialità e ricordi. L’idea della rimpatriata nasce da Paolo Turci, ex studente dell’Alberghiero e noto a Forlimpopoli anche come ideatore e gestore del gruppo social Sei di Forlimpopoli se..., su suggerimento della sua ex-compagna di classe Ornella Olivieri e grazie alla preziosa collaborazione di Massimiliano Cappai, titolare da 20 anni della famosa Caffetteria Arcobaleno del Ronco. «Tantissimi ex alunni e docenti hanno già confermato la loro presenza, alcuni addirittura organizzandosi per tornare dall’estero – spiegano gli organizzatori –. Anche diversi ex compagni oggi affermati nella ristorazione, impegnati in locali stellati, hanno deciso di liberare la serata per poter partecipare a questa occasione unica, lasciandosi servire dai docenti che un tempo li hanno formati. Purtroppo non è stato possibile rintracciare tutti gli ex studenti e il personale scolastico, neppure attraverso i social». Da qui l’appello a chi ha frequentato la scuola negli anni indicati, per contattare (preferibilmente via WhatsApp) Paolo al 347.3967439 o Ornella al 347.7985971 o passare alla Caffetteria Arcobaleno per ricevere informazioni.