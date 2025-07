Forlì, Zattini: “Il Centro di Raccolta e del Riuso segnerà una svolta per la comunità”

A Forlì procedono nel pieno rispetto del cronoprogramma i lavori, avviati nel dicembre 2024, per la realizzazione del nuovo Centro di Raccolta e Centro del Riuso in via Golfarelli, un progetto realizzato con un investimento di 8.497.453 euro finanziati per 2 milioni di euro con risorse Pnrr. Il cantiere a pochi passi dall’uscita della tangenziale, nel quartiere Coriano, si estende per oltre 50mila mq e rappresenta un’opera strategica per il territorio, unica in termini di estensione in tutta la Romagna.

L’intervento si suddivide in due lotti: il primo, realizzato con un investimento di 3.949.791 euro, prevede la realizzazione del Centro di Raccolta rifiuti e permetterà di potenziare il servizio di raccolta differenziata, consentendo ai cittadini di conferire tutto ciò che non può essere smaltito con il porta a porta come, ad esempio, materiali ingombranti, RAEE, potature o rifiuti urbani pericolosi. Si tratta di superficie complessiva pari a circa 10.000 m2 che sarà rivolta anche alle utenze non domestiche.

Il secondo lotto, destinatario di 4.547.662 euro, invece, darà vita al Centro del Riuso dedicato alla diffusione della cultura dell’economia circolare, dove beni di scarto potranno trovare una seconda vita. La nuova struttura, di circa 500m2, accoglierà anche una sala riunioni e ambienti dedicati alla didattica multimediale e alla diffusione di pratiche che mirano a ridurre l’impatto ambientale.

Il progetto, inoltre, prevede la piantumazione di oltre 100 alberature ad alto fusto, una vasca di laminazione perimetrale, l’installazione di nuovi punti luce a basso impatto energetico e la realizzazione di 2 aree di sosta. Il primo parcheggio, da 110 posti auto, accoglierà le vetture di personale ed utenti, mentre la seconda area di sosta sarà riservata ai mezzi di raccolta.

“Il nuovo centro di raccolta dei rifiuti e del riuso segna un importante punto di svolta nelle politiche ambientali dei Comuni di Alea - dichiara il sindaco Zattini - la struttura di via Golfarelli, oltre a rafforzare l’offerta di punti di raccolta del territorio forlivese, si colloca in una posizione strategica lungo l’asse della tangenziale, a beneficio di tutto il bacino di Alea. Gli spazi dedicati al conferimento di materiali ingombranti e non differenziabili verranno arricchiti da nuovi servizi, più flessibili, per facilitare l’accesso agli utenti domestici e alle aziende. Non solo, l’intera area è pensata come un luogo di condivisione della cultura sostenibile, con spazi dedicati ai più piccoli e alla crescita educativa dei nostri ragazzi, per ricordare e ricordarci sempre che il futuro della nostra comunità corre di pari passo con la promozione e messa a terra di politiche ecosostenibili”.

“Aspettiamo da tempo questa grande opera, che rappresenta il completamento del sistema di raccolta gestito da Alea Ambiente - sottolinea Simona Buda, presidente di Alea Ambiente -. Si tratta di un valore aggiunto non solo per il comune di Forlì, ma per l’intero bacino di competenza poiché permetterà di facilitare i conferimenti autonomi e gratuiti da parte dei cittadini di tutti i tipi di rifiuti che non trovano spazio nei contenitori del porta a porta, sia per volume che per tipologia. Inoltre, consentirà di ampliare il servizio degli attuali 11 Ecocentri, che diventeranno 13 con l’inaugurazione di quello nuovo di Meldola. Inoltre sarà una realtà strategica per la divulgazione della cultura ambientale: la sala multimediale sarà a disposizione di cittadini, scuole, associazioni interessati ad approfondire le tematiche ambientali e a fare formazione. Un ulteriore tassello che si aggiunge alle attività di educazione ambientale già messe in campo da tempo per le scuole”