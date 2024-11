Forlì, Zaia e Ugolini: incontro a Forlì

Il governatore del Veneto Luca Zaia, accompagnato dal deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, ha fatto visita all’azienda agricola “Sapore di Romagna” per chiudere la campagna elettorale della Lega a favore dei candidati forlivesi al Consiglio regionale (erano presenti Simona Buda e Daniele Mezzacapo) e della candidata alla presidenza della Regione Elena Ugolini che, a sorpresa, si è presentata all’incontro per ringraziare il presidente del Veneto. «Se fossi in Emilia o in Romagna voterei per Elena Ugolini – ha esordito Zaia, accolto dalla famiglia Canonici, che ha fondato l’azienda –. Sono venuto qui e non in una grande città per dare un segnale ai cittadini: andare nell’ultimo miglio, andare nelle campagne, nelle imprese. Perché noi nasciamo perchè vogliamo sostenere chi crea ricchezza, occupazione e benessere. Sono venuto perché qui abbiamo mandato la nostra Protezione civile durante l’alluvione. Io ho iniziato nel 2010 e il mio battesimo è stata proprio un’alluvione, mi sono ritrovato 235 comuni veneti su 570 sotto l’acqua. Da subito ho capito che bisognava fare qualcosa e mi sono inventato il piano Marshall per il Veneto. Penso sia fondamentale che questo Paese, non solo le Regioni, decida che la priorità è la messa in sicurezza delle imprese, delle famiglie e dei cittadini. Non possiamo essere il paese di quelli che dicono che tanto non ce la farà, dobbiamo sempre alzare l’asticella e pensare che prima vengono i nostri cittadini. Il nostro ministero è essere a loro disposizione. E’ fondamentale avere candidati come Elena che si pongono dalla parte delle persone. Siamo conosciuti per il nostro food, ma se non fosse per gli agricoltori non sarebbe possibile. Gli agricoltori sono anche il primo presidio contro il dissesto idrogeologico: in Veneto ho 11mila frane, nessuna in un’azienda agricola, ma tutte nelle aree boschive. L’aiuto agli agricoltori si concretizza quando si acquistano cibi e prodotti del territorio. Questa è una sfida che deve portare avanti una Regione».