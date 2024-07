Forlì, “Yoga Radio Bruno Estate 2024”: come cambia la viabilità

L’Amministrazione comunale di Forlì informa che, mercoledì 17 luglio 2024 in occasione di “Yoga Radio Bruno Estate 2024” sono disposte le seguenti variazioni temporanee alla circolazione stradale in centro storico:

- Divieto di transito pedonale dalle ore 17 alle ore 18 sull’intera estensione di Piazza Saffi (ad accezione del portico Palazzo delle Poste e dei Telegrafi) per operazioni di allestimento e messa in sicurezza dell’area;

- Accesso pedonale a Piazza Saffi consentito solo dai due varchi costituiti presso corso della Repubblica e corso G. Garibaldi a partire dalle ore 18.

- Divieto di transito pedonale dalle ore 19 nel porticato del Palazzo delle Poste e dei Telegrafi.

Durante lo spettacolo sarà possibile entrare ed uscire dai due varchi costituiti presso corso della Repubblica e corso G. Garibaldi per recarsi presso le attività e i pubblici esercizi circostanti.

Dalle ore 17 del giorno 17 luglio 2024 alle ore 6 del giorno 18 luglio 2024 è vietato il consumo e la vendita di bevande alcoliche e il consumo di bevande analcoliche se contenute all’interno di qualsiasi recipiente in vetro o lattina nelle seguenti strade e piazze del centro storico: Piazza Saffi e le adiacenti Piazzetta della Misura, Piazzetta XC Pacifici e Piazzetta San Carlo, Via Giorgio Regnoli, Area Chiostro San Mercuriale, posto tra Piazza Saffi e Piazza XX Settembre, comprensiva delle scalinate ad essa adducenti, Largo de Calboli, Piazzetta don Pippo, via dei Filergiti, via dei Filarmonici, Area adiacente Torre Numai, Giardini Orselli compresi nel quadrilatero Via delle Torri, Via Orselli, Piazza Cavour e Via Quadrio; Gallerie Saffi e Mazzini, Via degli Orgogliosi, Piazza Duomo e Piazza Ordelaffi, Via Giorgina Saffi, Via Tavani Arquati, Via Anita Garibaldi. Per maggiori informazioni: https://www.comune.forli.fc.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=84677