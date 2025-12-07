Forlì. Volano vendita e noleggio di sci. Tanti forlivesi hanno scelto la vacanza in montagna per il ponte

Tanti sono i forlivesi che hanno approfittato del primo ponte di inizio festività natalizie, quello dell’8 dicembre, per concedersi qualche giorno sulla neve. A testimoniarlo è l’aumento di richieste di attrezzatura specializzata nei negozi sportivi che stanno facendo il boom di clienti. «Sembra che la montagna abbia una grande attrattività sui cittadini forlivesi - commenta Alberto Zattini, direttore di Ascom Confcommercio - e ovviamente come riflesso si registra una tendenza particolarmente favorevole, in termini di vendite, per chi tratta prodotti specifici. In questo caso, si tratta di articoli da sci, da neve e tutto ciò che è legato alle attività outdoor della montagna, dalle camminate agli sport invernali. Non dimentichiamoci che quest’anno l’ Italia ospita le olimpiadi invernali - ragiona - e quindi già adesso sono tanti i forlivesi, che forse anche seguendo l’enfasi di questo evento di straordinaria importanza, si avvicinano sempre più alla montagna e le realtà del nostro territorio che trattano tali prodotti ne stanno traendo beneficio». Uno dei negozi che nel nostro territorio è specializzato per la vendita di articoli tecnici è Sport Service che effettivamente è stato preso d’assalto dai clienti.

«Il primo ponte è andato benissimo - conferma Piero Medri, socio titolare di Sport Service -. Nei giorni scorsi abbiamo registrato una prima ondata di vendite di materiale inerente la neve ma anche tanto noleggio». Tra gli articoli più richiesti spiccano, soprattutto, sci, scarponi, bastoncini. «Il noleggio di ciaspole è maggiormente limitato alle nevicate che si registrano nel nostro appennino - spiega - da parte di chi va a farsi una passeggiata. In occasione di questo primo ponte, invece, è stata notevole la richiesta di materiale da neve a partire dagli sci».

Anche la tavola da snowboard è molto richiesta, soprattutto tra i giovani: «Tanti ragazzi ci vanno ancora tanto - conferma Medri - ma spesso in questo caso l’acquisto o il noleggio è legato al permesso dei genitori mentre la persona adulta che va a sciare decide, naturalmente, autonomamente».

Se, dunque, il negozio sulla via Emilia, tra Forlì e Forlimpopoli, sta registrando un ottimo afflusso di clienti, è invece più in sofferenza la sede di corso della Repubblica dedicata agli articoli sportivi non tecnici come scarpe e abbigliamento. «Purtroppo il commercio a Forlì è stato svenduto e decentrato nella zona dell’ iper dalle amministrazioni del passato - riflette con amarezza Medri -. Per cercare di risollevarlo forse si potrebbe provare a fare iniziative forti. Siccome in centro si paga il parcheggio, sarebbe giusto che si pagasse anche all’Iper: visto che il mercato è unico per tutti, bisognerebbe giocare ad armi pari».