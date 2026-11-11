Forlì, “voglio un bonifico istantaneo da 47mila euro”: la cassiera sventa la truffa e salva la cliente

Una truffa da 47.300 euro è stata sventata con grande prontezza e preparazione dal direttore della Filiale 3 di Forlì della Cassa di Ravenna Enrico Tramelli e dalla collega Chiara Lucchi: la cliente, dopo essersi accorta grazie a loro che era in corso un tentativo di truffa, ha sporto denuncia ai Carabinieri di Forlì che ora stanno indagando. La cliente aveva ricevuto un falso messaggio sms di Nexi che annunciava una presunta richiesta di autorizzazione al pagamento di 1.576 euro, invitando la cliente a telefonare in caso non avesse riconosciuta l’operazione. A quel punto la cliente ha chiamato ed ha risposto un falso funzionario Nexi spiegando che quel numero di telefono era riconducibile ad un tentativo di truffa e che pertanto la cliente sarebbe stata contattata dai Carabinieri. Poco dopo infatti la signora ha ricevuto una telefonata via whatsapp da una persona sul cui profilo figurava l’immagine della fiamma dell’Arma dei Carabinieri e che si è presentato come Maresciallo in servizio presso la Caserma di Forlì.