Forlì, “voglio un bonifico istantaneo da 47mila euro”: la cassiera sventa la truffa e salva la cliente

Una truffa da 47.300 euro è stata sventata con grande prontezza e preparazione dal direttore della Filiale 3 di Forlì della Cassa di Ravenna Enrico Tramelli e dalla collega Chiara Lucchi : la cliente, dopo essersi accorta grazie a loro che era in corso un tentativo di truffa, ha sporto denuncia ai Carabinieri di Forlì che ora stanno indagando. La cliente aveva ricevuto un falso messaggio sms di Nexi che annunciava una presunta richiesta di autorizzazione al pagamento d i 1.576 euro , invitando la cliente a telefonare in caso non avesse riconosciuta l’operazione. A quel punto la cliente ha chiamato ed ha risposto un falso funzionario Nexi spiegando che quel numero di telefono era riconducibile ad un tentativo di truffa e che pertanto la cliente sarebbe stata contattata dai Carabinieri. Poco dopo infatti la signora ha ricevuto una telefonata via whatsapp da una persona sul cui profilo figurava l’immagine della fiamma dell’Arma dei Carabinieri e che si è presentato come Maresciallo in servizio presso la Caserma di Forlì.

La truffa era talmente ben congegnata nella concatenazione di chiamate che la cliente ha iniziato a credere alle sue parole. Il finto Maresciallo ha quindi spiegato che era in corso un’indagine riservata coordinata dalla Magistratura nei confronti di alcuni dipendenti della banca e ha invitato la cliente a collaborare all’inchiesta recandosi in banca e trasferendo l’importo di 47.300 euro su un altro conto. A dire del truffatore questa operazione avrebbe aiutato i presunti inquirenti, in realtà truffatori particolarmente spietati, ad avere prova della truffa perpetrata dall’impiegato. La cliente a quel punto è arrivata alla Filiale 3 di Forlì della Cassa di Ravenna ed ha chiesto di effettuare un bonifico istantaneo (quindi non più revocabile, al contrario dei bonifici ordinari) di 47.300 euro, adducendo come motivazione la necessità di pagare alcuni lavori edili: la cassiera, Chiara Lucchi, si è insospettita dell’entità della cifra e soprattutto della richiesta di un bonifico istantaneo, ed ha cercato di assicurarsi che non si trattasse di una truffa. La cliente, a quel punto, si è molto arrabbiata di fronte a queste verifiche, e la cassiera ha preferito non negare direttamente il bonifico e prendere tempo parlandone con il Direttore di Filiale Enrico Tramelli.

Il direttore a quel punto ha telefonato alla banca del beneficiario del conto indicato, scoprendo che il conto era stato aperto pochi giorni prima. A quel punto direttore e cassiera hanno provato a richiamare la cliente senza più trovarla. E qui interviene il fatto che il personale della Cassa conosca bene le persone e le famiglie che si rivolgono alle Filiali: il fattore umano, in vicende così delicate, è insostituibile e non c’è intelligenza artificiale che tenga. I dipendenti della Cassa a quel punto hanno chiamato le figlie della cliente e cercato una più ampia condivisione della vicenda, trovando subito la loro collaborazione. Ma a quel punto nemmeno le figlie erano più in grado di comunicare con la mamma, che infatti era sempre al telefono con i truffatori. Fortunatamente, grazie alla delicatezza ed al buonsenso, la cliente si è convinta a recarsi dai Carabinieri del Comando provinciale di Forlì (quelli veri), dove, rassicurata del raggiro posto in essere e della professionalità e sensibilità degli operatori bancari, ha formulato la denuncia contro gli autori della truffa.

Per questa prontezza e per la preparazione professionale dimostrata, Enrico Tramelli e Chiara Lucchi sono stati premiati dal Presidente della Cassa di Ravenna Antonio Patuelli, dal Direttore Generale Nicola Sbrizzi e dal Comandante provinciale dei Carabinieri di Forlì Gianluigi Di Pilato con la riproduzione dello Scudo Romano del 1939, anno di nascita della Cassa di Risparmio di Ravenna, da allora sempre privata e indipendente. Spetterà ora agli inquirenti fare luce sulla vicenda e dare un volto ai responsabili.