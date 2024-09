Forlì, “Viviamo lo sport” domenica 29 settembre al Parco di Via Dragoni

“Viviamo lo Sport” Fitness Fun Forlì, l’evento che celebra lo sport e il benessere nella città di Forlì, torna domenica 29 settembre per l’ottava edizione, con una novità importante: quest’anno la manifestazione si svolgerà al Parco di Via Dragoni. L’iniziativa, divenuta ormai un punto di riferimento per tutti gli sportivi dai più piccoli ai più grandi che potranno provare gratuitamente, le diverse attività.

L’evento organizzato dall’associazione Forlì Sport e Benessere, offrirà dalle 10 alle 20 una vasta gamma di attività, tra cui lezioni di fitness/wellness, parete di arrampicata, arti marziali, ritmica, artistica, pallavolo, rugby, danza, un simulatore di volo e tante altre discipline. Grazie alla partecipazione di 30 associazioni locali, i visitatori potranno provare nuovi sport, assistere a dimostrazioni e partecipare a sessioni di allenamento di gruppo gratuitamente.

La manifestazione non sarà soltanto un’occasione per fare attività fisica, ma anche per godere di una giornata all’insegna del divertimento e della socialità. Oltre alle attività sportive, saranno organizzati momenti di intrattenimento per le famiglie, alle ore 18.00 spettacolo di giocoleria col fuoco, ore 20 musica dal vivo con gli Antipop, dalle 15.30 animazione e bolle giganti per i bambini. Saranno allestite anche aree ristoro, dove i partecipanti potranno rifocillarsi.

L’ottava edizione di Forlì Fitness Fun conferma l’impegno della città nel promuovere lo sport e il movimento come elementi chiave per il benessere individuale e collettivo. La partecipazione delle associazioni sportive fornisce un’occasione preziosa per rafforzare i legami tra le varie realtà locali, incentivando la partecipazione attiva della cittadinanza.