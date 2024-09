Forlì, visite guidate e gratuite alla più grande cantina d’Italia

FORLIì. Porte aperte alla più grande cantina d’Italia. Caviro organizza infatti nella sede di Forlì una serie di visite guidate gratuite, ogni venerdì da domani, 13 settembre, al 4 ottobre, dalle 16.30 alle 18.30, con tecnici ed enologi che approfondiranno tutti i dettagli della filiera, dalle fasi di lavorazione, imbottigliamento e successiva commercializzazione fino alle tavole di tutto il mondo.

Le visite, su prenotazione, saranno organizzate in tre gruppi di 20 persone ciascuno per un totale di 60 visitatori al giorno, fino ad esaurimento posti. Alle 16.30 all’accoglienza sarà proiettato una breve video-presentazione e alle 17 scatterà la visita in cantina, he si concluderà con un brindisi alle 18. Al termine del tour tutti i partecipanti riceveranno un buono sconto del 20% da utilizzare su una spesa minima di 30 euro nei tanti negozi Caviro presenti sul territorio entro il 31 dicembre 2024.

Caviro lavora ogni anno 69 milioni di bottiglie, 150 milioni di brick, tra cui Tavernello, quattro milioni di bag in box. Il sito di via Zampeschi utilizza tecnologie innovative di precisione ed è altamente automatizzato, tra i più efficienti e sicuri in Italia. «Quello di Forlì è un sito all’avanguardia e il cuore pulsante della divisione Vino del nostro gruppo», spiega il presidente Carlo Dalmonte. Poter mostrare ai cittadini e alla comunità «questo gioiello tecnologico, che valorizza una fetta importante della filiera vinicola italiana, è per noi motivo di orgoglio e soddisfazione». Conclude. Con 175 milioni di litri di vino venduti annualmente, Caviro è la più grande cantina del Paese, esportando in oltre 80 Paesi e offrendo un portafoglio di prodotti che spazia dal vino quotidiano a quello d’annata.