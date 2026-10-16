Forlì. “Visioni”: Confindustria svela i premiati e il programma della terza edizione

Forlì
Mario Riciputi e Davide Stefanelli di Confindustria
Mario Riciputi e Davide Stefanelli di Confindustria

Largo ai giovani visionari che contribuiranno a scrivere il futuro e a coloro che con la loro creatività fanno crescere il territorio. Torna “Visioni – Innovare oltre gli orizzonti”, il progetto promosso da Confindustria Romagna per il territorio di Forlì-Cesena e l’intera Romagna, nato per stimolare una riflessione sul futuro attraverso esperienze e testimonianze di chi ha saputo trasformare idee e intuizioni in valore per la società. Il 22 ottobre al San Giacomo saranno premiati i cinque protagonisti della terza edizione.

I premiati

Cuore della manifestazione sarà la consegna dei premi a cinque protagonisti dell’impresa, della comunicazione, dell’arte, della cultura e della scienza. Per la categoria Impresa, il premio “Steno Marcegaglia”, andrà a Monica Zoli, che dirige con il fratello Marco “Dino Zoli Textile” ed è amministratrice unica di DZ Engineering. Mara Moschini e Marco Cortesi (autori, attori e registi) riceveranno il riconoscimento per la comunicazione; Nicola Samorì (pittore e scultore) per l’arte, Roberto Mercadini (drammaturgo e scrittore) per la cultura e Antonella Polimeni (rettrice dell’Università Sapienza di Roma) per scienza e ricerca. I premiati, tutti legati al territorio romagnolo e selezionati da giurie indipendenti, riceveranno un’opera originale realizzata dall’artista forlivese Massimo Sansavini.

Lo spirito dell’evento

«Il futuro non è qualcosa da attendere, ma da costruire - afferma il presidente di Confindustria Romagna, Mario Riciputi - . Ci auguriamo che la terza edizione di Visioni sia all’altezza delle precedenti. Da un lato vuole essere uno sguardo al futuro in un momento di profondi cambiamenti, cercando di dare un contributo: immaginare e costruire il domani. Dall’altro intende portare avanti l’approccio di Visioni che integri i diversi saperi: impresa, arte, comunicazione, cultura, scienza e ricerca. Innovazione significa guardare oltre e ascoltare dai protagonisti i propri percorsi di creatività». Esperienze che dimostrano come la crescita economica, culturale e sociale passi dalla capacità di immaginare nuove possibilità.

«Viviamo una fase storica caratterizzata da trasformazioni rapidissime, tecnologiche ma anche culturali e sociali - sottolinea il vicepresidente di Confindustria Romagna Davide Stefanelli, delegato al territorio di Forlì-Cesena - Con Visioni vogliamo creare uno spazio di confronto aperto tra mondi diversi, nella convinzione che l’innovazione nasca dall’incontro tra competenze, esperienze e sensibilità differenti». La premiazione sarà preceduta al mattino da “Giovani visionari” con la presentazione delle proposte degli studenti. «Abbiamo coinvolto oltre 200 giovani in attività di costruzione e di immaginazione - spiega Stefanelli - presenteranno progetti non solo imprenditoriali, ma anche volti al miglioramento della qualità della vita nei nostri territori. Questo progetto ci permette di allenare i ragazzi a una visione futura e ci consente di capire le esigenze dei giovani per mettere le basi per costruire la loro visione».

Tre ospiti speciali

La premiazione, condotta dalla giornalista di SKr TG24 Mariangela Pira, sarà accompagnata dagli interventi di tre relatori. Federico Foli, amministratore delegato di Amc America Inc., affronterà il tema della leadership intrecciando management e improvvisazione musicale. Nello Cristianini, docente di Intelligenza artificiale all’Università di Bath, proporrà una riflessione sulle opportunità e le implicazioni dell’IA, mentre Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, approfondirà gli scenari energetici globali.

Il programma

La giornata al San Giacomo si aprirà alle 10 con Giovani Visionari: circa 200 studenti delle scuole superiori presenteranno a istituzioni e imprenditori idee e progetti per il futuro della Romagna. Le proposte saranno votate dai presenti. La cerimonia di premiazione dei cinque protagonisti di Visioni è prevista invece alle 17. Ad accompagnare l’evento anche la musica dei Bloody Watermelon e dell’Orchestra Giovanile InArte, mentre il tema originale della manifestazione è firmato dal compositore Marco Rosetti.

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