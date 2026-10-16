Forlì. “Visioni”: Confindustria svela i premiati e il programma della terza edizione

Largo ai giovani visionari che contribuiranno a scrivere il futuro e a coloro che con la loro creatività fanno crescere il territorio. Torna “Visioni – Innovare oltre gli orizzonti”, il progetto promosso da Confindustria Romagna per il territorio di Forlì-Cesena e l’intera Romagna, nato per stimolare una riflessione sul futuro attraverso esperienze e testimonianze di chi ha saputo trasformare idee e intuizioni in valore per la società. Il 22 ottobre al San Giacomo saranno premiati i cinque protagonisti della terza edizione.