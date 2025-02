Forlì, violenza sessuale di gruppo a una ragazza minorenne sul bus: in carcere 19enne senza fissa dimora

I Carabinieri della Stazione di San Martino in Strada hanno rintracciato e sottoposto a fermo d’indiziato di delitto un 19enne cittadino straniero, senza fissa dimora, ritenuto presunto autore, insieme ad altri, del reato di violenza sessuale di gruppo in danno di una minorenne.

L’attività è scaturita dalla denuncia presentata da un’adolescente forlivese, accompagnata dai genitori, che ha raccontato come il pomeriggio precedente, mentre si trovava in Piazza Saffi di Forlì, era stata avvicinata da un gruppo di giovani che, dopo averla importunata con insulti e apprezzamenti volgari , l’hanno seguita all’interno dell’autobus, nel frattempo sopraggiunto e che l’avrebbe ricondotta a casa. Una volta sul mezzo di trasporto, nonostante i tentativi della giovane di allontanarsi da loro, l’hanno ulteriormente circondata, continuando con le molestie e spingendosi a palpeggiarla ripetutamente, comportamento che ha scatenato una forte reazione difensiva della ragazza, che li ha fatti desistere e fuggire.

Le immediate indagini avviate dai Carabinieri, grazie alle dettagliate indicazioni della vittima, riscontrate dalle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza e da quella registrate all’interno dell’autobus, hanno consentito di individuare e bloccare il principale autore del grave episodio. Nella circostanza, considerato il concreto pericolo di fuga e la possibile reiterazione del reato, il giovane – d’intesa con la Procura della Repubblica - è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria dai militari dell’Arma quale presunto autore del reato di violenza sessuale in concorso con altri, per la cui identificazione sono in corso serrati accertamenti dei carabinieri, coordinati dalla locale Procura della Repubblica.

Nella successiva udienza di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Forlì, come richiesto dalla Procura della Repubblica, ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere, per cui è stato condotto e rinchiuso presso la casa circondariale di Forlì.