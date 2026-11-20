Aumentano nel Forlivese le richieste di aiuto per maltrattamenti, in un quadro che conferma come la violenza di genere colpisca in modo trasversale per età, titolo di studio e condizione lavorativa, consumandosi soprattutto tra le mura domestiche. È quanto emerge dal bilancio di attività del Centro Donna, il servizio pubblico di Forlì e del comprensorio dedicato all’ascolto e all’accompagnamento delle donne in situazione di fragilità o vittime di abusi.

Tendenza che si riscontra sul fronte dell’accoglienza e della protezione, attraverso il servizio di Pronto Intervento Sociale (Pris). Nel 2025 sono stati attivati 30 collocamenti in emergenza (13 con figli), contro i 38 del 2024 (18 con figli). Il dato del 2026 segna però una nuova impennata: fino al 15 novembre gli inserimenti emergenziali sono già saliti a 41 (di cui 21 donne con figli). La flessione del 2025 è legata anche alla saturazione dei posti disponibili nella Casa Rifugio di primo livello, rimasta sempre al completo durante l’anno: alle 4 donne straniere presenti a inizio anno (tre delle quali con sei figli e una in gravidanza) se ne sono aggiunte altre 3 con cinque bambini. Quattro donne con quattro figli sono invece uscite: due hanno proseguito il percorso di autonomia in strutture di secondo livello – come Casa Amaryllis, che dispone di sei posti letto oltre alle culle – mentre due sono rientrate nell’abitazione coniugale. Per sopperire alla mancanza di posti nella Casa Rifugio, il servizio ha fatto ricorso a strutture alberghiere e ad assegnazioni temporanee straordinarie di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Attualmente in Casa Rifugio ci sono 4 donne con 7 bambini.

Nel corso del 2026 (dati aggiornati al 16 novembre) si sono rivolte allo sportello del Centro Donna complessivamente 336 donne (nel 2025 sono state 373, di cui 262 madri e 232 di nazionalità italiana). Se il numero totale degli accessi mostra una sostanziale tenuta rispetto all’anno precedente, il dato relativo ai soli maltrattamenti evidenzia una crescita costante nel triennio: si è passati dai 167 casi registrati nel 2023 (con 89 madri coinvolte) ai 200 del 2024 (131 madri), fino ad arrivare a 224 richieste di supporto nel 2025 (di cui ben 163 riguardanti donne con figli) e 207 nel 2026 (dato ancora non completo). Un incremento significativo ha interessato anche l’area del sostegno psicologico, che lo scorso anno ha raggiunto quota 484 colloqui individuali su 151 utenti seguite, di cui 87 prese in carico per la prima volta.

La violenza si conferma fortemente legata alle relazioni affettive e familiari. Gli autori degli abusi nel 2026, come anche negli anni precedenti, sono nella quasi totalità partner o ex partner: al primo posto figurano i coniugi (36 casi), seguiti dagli ex (26) e conviventi (17 ) e dai fidanzati (30), con una particolare emersione nei momenti di separazione o rottura della coppia. Tra le forme di abuso denunciate prevale la violenza psicologica (82 casi), seguita da quella economica (68) e fisica (45). Fino al 16 novembre 2026 sono state 12 le violenze sessuali, 19 quelle per stalking e 3 per mobbing.

L’identikit delle donne accolte per violenza nel 2025 restituisce l’immagine di un fenomeno che prescinde dal livello socio-culturale. La fascia d’età più esposta è quella tra i 36 e i 45 anni (42 casi). Sul fronte dell’istruzione prevalgono titoli medio-alti: il 38% delle utenti possiede un diploma superiore e il 22% è laureata. Anche sul piano lavorativo la maggioranza risulta occupata (56,7%), mentre le disoccupate si attestano al 23,2%.