Forlì, violenza alla collega: l’accusato si difende davanti al Gip

Ha risposto alle domande del gip Ilaria Rosati, ammettendo il rapporto sessuale con la collega ma negando con forza la violenza sessuale. L’uomo arrestato dalla Polizia nei giorni scorsi per fatti avvenuti prima di Natale, difeso dall’avvocato Alessandro Sintucci del foro di Forlì-Cesena, ha raccontato al giudice per le indagini preliminari la sua versione dei fatti. Al termine il legale ne ha chiesto la scarcerazione e il giudice si è riservata la decisione. L’accusato nell’interrogatorio di garanzia ha ricostruito il pranzo con i colleghi di lavoro, durante il quale qualcuno aveva bevuto qualche bicchiere di troppo, tra cui la donna che poi ha denunciato la violenza. Al termine del pranzo, non essendo in grado guidare, è stata accompagnata dal collega. Nel suo interrogatorio l’arrestato ha ricordato come se avesse voluto approfittare del suo stato di fragilità l’avrebbe subito portata a casa, invece i due si sono fermati a fare diverse commissioni, poi sono andati in un bar a bere un caffè per recuperare un po’ di lucidità. Solo dopo sarebbero andati a casa dell’uomo, dove si è consumato il rapporto, secondo il racconto dell’accusato consenziente, tanto che poi sono tornati a casa dell’amico che aveva ospitato il pranzo di lavoro e in serata si sono recati in un locale dove sono stati ripresi più volte mentre si scambiano baci e scherzavano. Il giorno dopo l’accusato ha raccontato di aver accompagnato lui stesso la donna a riprendere la macchina che aveva lasciato dove si era svolto il pranzo.

Al momento dell’arresto nell’abitazione dell’uomo sono stati trovati solo 3 grammi di hashish, 3 grammi di marijuana e 0,40 grammi di cocaina. La denuncia da parte della donna sarebbe avvenuta qualche settimana dopo.