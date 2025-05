Forlì. Violento agguato fuori dalla discoteca, giovane pestato da sette persone

Violento agguato in via Somalia nella notte tra sabato e domenica nei confronti di un giovane albanese di circa 25 anni, pestato da sette individui nel parcheggio davanti al Naima.

Il giovane verso le 3 è uscito dalla discoteca dove era in corso una festa e si è diretto verso il parcheggio vicino nel quale aveva lasciato l’auto. Ad attenderlo, all’interno di altre due vetture in sosta, c’erano sette persone che gli hanno fatto un vero e proprio agguato come testimoniano le telecamere posizionate sul posto.

Dalle immagini si vede chiaramente il 25enne uscire dal Naima, dirigersi verso la sua auto e all’improvviso da una macchina vicina scendono almeno quattro persone e simultaneamente da un’altra vettura ne scendono altre tre. Il giovane è stato accerchiato dai sette individui che hanno subito cominciato a picchiarlo con violenza sotto gli occhi delle telecamere. Calci e pugni senza tregua, con l’ultimo calcio scagliato quando il giovane era già a terra inerme. A quel punto gli aggressori sono risaliti in auto e sono fuggiti. Alcune persone presenti sul posto hanno chiamato le forze dell’ordine e i soccorsi. Sul posto sono arrivati subito un’ambulanza e i carabinieri. Il ragazzo ferito è stato caricato in ambulanza, ha riportato varie contusioni con una prognosi di 25 giorni. I carabinieri hanno fatto scattare le indagini ed è caccia aperta agli aggressori, vista la dinamica probabilmente si è trattato di un regolamento di conti. Dalle telecamere i carabinieri contano di risalire agli aggressori che già da un po’ di tempo stavano aspettando la loro vittima. Si vede infatti che in precedenza una macchina era già ferma da diversi minuti nel parcheggio, mentre l’altra ha fatto due giri di controllo e si è fermata. Insomma, è evidente che lo stavano aspettando e appena è uscito lo hanno affrontato senza nessuna discussione, passando subito al pestaggio violento.