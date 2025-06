Forlì. Violenta rissa in un bar, locale chiuso per 15 giorni

La Polizia di Stato ha eseguito questa mattina il provvedimento di sospensione della licenza nei confronti del titolare di un bar situato nella prima periferia forlivese, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica.

L’episodio scatenante

Sabato sera il locale è stato scenario di un violento scontro che ha coinvolto circa venti persone di nazionalità straniera, con diversi feriti tra i presenti. L’allarme è scattato intorno alle 23:00, quando alcuni cittadini hanno contattato il numero di emergenza per segnalare la grave rissa in corso. Le due fazioni si sono affrontate a colpi di pugni e calci, utilizzando anche gli arredi del locale come armi. L’intervento è stato immediato: una Volante della Polizia di Stato e una pattuglia dei Carabinieri sono giunte rapidamente sul posto, ma la maggior parte dei coinvolti si è allontanata alla vista delle forze dell’ordine. Gli agenti sono riusciti a identificare quattro uomini, uno dei quali presentava evidenti ferite. Tuttavia, sia i presenti che la dipendente del bar hanno negato categoricamente l’accaduto, attribuendo le lesioni dell’uomo, i vetri rotti e il mobilio danneggiato a semplici incidenti casuali.

Un locale già noto alle forze dell’ordine

Non si tratta del primo episodio di violenza registrato nell’esercizio commerciale. Già ad aprile scorso le Volanti erano dovute intervenire per sedare una violenta lite tra clienti, mentre a settembre 2024 si era verificato un altro episodio simile, anche in quel caso segnalato da cittadini esterni al locale.

Durante i controlli di routine, le forze dell’ordine hanno inoltre identificato nel bar la presenza di stranieri in posizione irregolare sul territorio nazionale, alcuni dei quali già destinatari di provvedimenti di espulsione.

La mancata collaborazione del gestore

Particolarmente grave è risultata la condotta del titolare del locale che, nonostante la preoccupante escalation di episodi violenti, non ha mai adottato misure preventive adeguate. Nell’ultimo episodio, non solo non ha allertato i soccorsi, ma ha anche negato l’evidenza dei fatti agli agenti intervenuti.

Il provvedimento del Questore

Il Questore di Forlì-Cesena, Claudio Mastromattei, ha quindi disposto la sospensione della licenza per 15 giorni, applicando l’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. La misura mira a interrompere le condotte illecite che si verificano nelle vicinanze del locale e a consentire al gestore di implementare un modello organizzativo che garantisca il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Nel frattempo proseguono le indagini per identificare tutti i partecipanti alla rissa e deferirli all’Autorità Giudiziaria.