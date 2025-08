Forlì. Viola il divieto di avvicinamento, arrestato un 52enne a Meldola

I carabinieri della Stazione di Meldola hanno arrestato un uomo di 52 anni per violazione delle misure cautelari. L’arresto è avvenuto su ordinanza del Tribunale di Forlì, su richiesta della Procura della Repubblica.

I fatti

L’uomo era già sottoposto dal mese di giugno alla misura dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla ex compagna, dovendo mantenere una distanza di almeno 500 metri e non frequentare i luoghi da lei abitualmente visitati. Il provvedimento era scaturito dall’accusa di maltrattamenti in famiglia. Il 26 luglio la donna si è presentata ai Carabinieri di Meldola denunciando di essere stata aggredita dall’ex compagno, in violazione del divieto imposto.

Il provvedimento

A seguito della violazione, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Forlì ha emesso un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare, disponendo gli arresti domiciliari. I carabinieri di Meldola hanno rintracciato l’uomo e, dopo le formalità di rito, lo hanno condotto presso la Casa Circondariale di Forlì.