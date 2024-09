Forlì, Villanova chiede più attenzione: “Vogliamo interventi adeguati”

A Villanova la rabbia è tanta, ancora una volta il Montone ha “punito” la frazione forlivese, i cui abitanti cominciano ad essere stremati. «La situazione per tanti è difficile soprattutto economicamente e psicologicamente - afferma la coordinatrice del quartiere Cava Villanova, Eleonora Visani - C’è bisogno di un po’ di mani, molti ambienti sono salvi ma solo perchè ancora vuoti dopo l’alluvione dello scorso anno, ma c’è anche chi ha buttato via cose praticamente nuove, acquistate dopo l’ultima piena del 2023. Riusciamo a gestire bene la situazione con l’aiuto dei volontari del circondario, dai Romiti ai vari quartieri forlivesi, stavolta aiutano loro. C’è una grande solidarietà - gli alluvionati del 2023 arrivano dicendo: “So cosa state passando e sono qui per aiutare”».

