Forlì, vigile del fuoco in pensione in viaggio verso Capo Nord

Raggiungere Capo Nord in moto come sogna ogni centauro; issare nel punto più alto d’Europa la bandiera del Motoclub vigili del fuoco di Forlì; incontrare nel percorso i colleghi delle città straniere, confrontarsi con loro, allacciare rapporti e promuovere l’ospitalità della provincia di Forlì-Cesena. Con questi scopi Giuseppe (Pino) Loberto, ingegnere funzionario dei vigili del fuoco in pensione, è partito il 18 giugno alla volta dell’estremo settentrione del continente europeo. Oltre 10.500 chilometri in un mese di viaggio tra Italia, Austria, Germania, Danimarca, Svezia, Norvegia, Estonia, Lituania, Polonia e Austria, in mezzo a bellezze paesaggistiche di ogni genere. Con lui gli amici Stefano Conti di Rimini e Germano Ciani, vigile del fuoco volontario di Bologna.

«L’idea è nata – racconta Loberto – perchè lo scorso dovevo fare un viaggio lungo sulla Route 66 negli Stati Uniti, che poi hanno annullato. Quest’anno mi sono detto che dovevo realizzare uno dei sogni che ogni biker vuole fare, cioè Capo Nord e Route 66. Sto viaggiando con un Bmw R1200 Gs più versatile per viaggi e montagna. Ci siamo trovati con Stefano e Germano e abbiamo pianificato il viaggio da oltre un anno per preparare le tappe».

L’arrivo a Capo Nord è previsto per lunedì, dove Loberto isserà la bandiera del Motoclub dei Vigili del fuoco di Forlì.

