Forlì. Vietati vetro e botti a Capodanno

Stop a botti e al vetro a Forlì, in occasione dei festeggiamenti di capodanno. Il Comune annuncia infatti due ordinanze: la prima vieta l’utilizzo di prodotti pirotecnici esplodenti, ad eccezione di quelli ad esclusivo effetto luminoso, sull’intero territorio comunale. L’ordinanza sarà in vigore a partire dalle 17 di domani e fino alle 4 dell’1 gennaio. La seconda ordinanza riguarda il centro storico dove sarà vietato il consumo di bevande alcoliche e analcoliche in vetro o lattina. Anche in questo caso il divieto vige dalle 17 di domani alle 4 del giorno 1 gennaio.