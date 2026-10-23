Forlì, “vietare il presidio di Forza Nuova”: i gruppi di minoranza scrivono al Prefetto

La Prefettura di Forlì-Cesena vieti il presidio annunciato per sabato pomeriggio in Piazzale della Vittoria a Forlì da Forza Nuova con la presenza del segretario nazionale Roberto Fiore. Perché in un momento già “delicato”, con le chat giovanili che ventilano assalti e disordini, “la presenza contemporanea di gruppi contrapposti, in una giornata già caratterizzata da un elevato livello di attenzione per l’ordine pubblico, aumenta la possibilità di provocazioni e scontri e, di conseguenza, il pericolo per la sicurezza di beni e persone, complicando ulteriormente il lavoro delle forze dell’ordine”.

Lo chiedono con una pec i partiti di minoranza in Consiglio comunale (Pd, Avs, Rinnoviamo Forlì, M5s) sottolineando che “a rafforzare i timori” ci sono anche “le notizie relative alla possibile partecipazione al presidio di altri gruppi intenzionati a mobilitarsi per contrastare le manifestazioni annunciate sui social, con il rischio di accentuare il clima di contrapposizione”. La diffusione nei giorni scorsi, sui social e le app, di messaggi “di incitamento ad azioni di violenza e vandalismo, preannunciate per la giornata di sabato, ha comprensibilmente generato forte tensione e preoccupazione fra la cittadinanza”, rimarcano dall’opposizione, ricordando che sulla questione si è anche tenuto un Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che ha predisposto, per domani “un dispositivo di sicurezza rafforzato”. Da qui la richiesta alla Prefettura e a tutte le autorità competenti di “adottare con urgenza un provvedimento di divieto del presidio annunciato da Forza Nuova, per comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica”. Per “prevenire ulteriori occasioni di tensione evitando ulteriori potenziali occasioni di scontri e violenza”.