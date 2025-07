Forlì, viale Roma: via libera al nuovo asfalto

A Forlì l’ultimo intervento di asfaltatura di viale Roma risale al 2008. Dopo diciassette anni di diffuse lamentele e richieste di maggiore sicurezza da parte dei residenti e di chi transita lungo una delle arterie principali della città di Forlì, il Comune è pronto a far partire un piano di manutenzione straordinaria di viale Roma dal valore di oltre 450mila euro, di cui 165mila derivanti da risorse della struttura commissariale.

I lavori, che interesseranno l’intero tratto dal ponte del Ronco Lido fino all’intersezione con via Campo di Marte, inizieranno a fine mese e, salvo condizioni meteo avverse, si concluderanno entro la fine di agosto, per evitare possibili disagi nel periodo di ripresa delle lezioni scolastiche. “Stenderemo più di 24mila metri quadri di asfalto nuovo - spiega l’assessore Giuseppe Petetta - dopo le opere di fresatura, è previsto il rifacimento completo del tappeto stradale e il ripasso della segnaletica orizzontale. In tutto, sono 2,5 km di viale che verrà completamente rimesso a nuovo, a dimostrazione del grande senso di responsabilità di questa Amministrazione e della volontà di dare risposte concrete alle istanze dei cittadini. In quest’ottica, procederemo per stralci, garantendo la percorribilità della strada per tutta la durata dei lavori, grazie all’istituzione del senso unico alternato e alla regolamentazione del traffico con impianti semaforici e movieri. Parallelamente, stiamo già procedendo con la schedatura visiva e le prove di stabilità sui pini che fiancheggiano il viale. Com’è noto, uno dei problemi di questa strada è la presenza di diffuse gibbosità e avvallamenti dati dalla crescita delle radici degli oltre 170 pini che, in filari alternati con i tigli, accompagnano il tracciato di viale Roma. Un team di professionisti è al lavoro per garantire la massima stabilità e l’incolumità di tutte le alberature. Gli agronomi, presenti prima, durante e dopo i lavori, verificheranno lo stato di salute degli apparati radicali dopo gli interventi di fresatura e procederanno, laddove necessario, con ulteriori approfondimenti diagnostici. Il nostro obiettivo è salvaguardare sia il patrimonio arboreo che la sicurezza stradale. Chi dice il contrario e avanza ipotesi di abbattimento preventivo, è mosso dai soliti e infondati pregiudizi politici”.